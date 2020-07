Köln (ots) - TOGGO Radio, das neue Kinder- und Familienprogramm von SUPER RTL, macht einen weiteren Schritt in die digitale Audiozukunft. Mit dem Start des 2. bundesweiten DAB+ Multiplex ist TOGGO Radio bald auch terrestrisch deutschlandweit zu empfangen. SUPER RTL konnte sich einen der begehrten Plätze auf der mit rein privaten Hörfunkprogrammen belegten DAB+ Plattform sichern, die ab Herbst in Betrieb gehen soll.TOGGO Radio ist seit Mitte Juni als digitales Audioangebot über die bekannten Plattformen wie die TOGGO App, die Webseite toggo.de, die TOGGO Fire TV App sowie über Smartspeaker-Devices und die gängigen Radio-Aggregatoren erfolgreich gestartet und seitdem ein täglicher Begleiter für Klein und Groß.Das familienfreundliche Programm erreicht Kinder und Familien mit der täglichen Morgenshow "TOGGO Radio - Euer Morgen", Pop- und Chartmusik, beliebte Kindersongs, den Kinder-Nachrichten "Täglich TOGGO" sowie hochwertigen Hörspielen.Mit der bundesweiten linearen Verbreitung über DAB+ wird das Programm noch eine weitreichendere Hörerschaft erschließen können und über die digital terrestrischen Empfangsgeräte - stationär wie mobil - zu hören sein.Claude Schmit, CEO SUPER RTL: "Die Nutzung von Audioangeboten spielt im Familienalltag eine immer größere Rolle, insbesondere in Routinesituationen wie beispielsweise der Autofahrt in die Schule. Mit DAB+ wird es für Familien noch einfacher, TOGGO Radio in ihren Alltag zu integrieren. Teil dieses neuen Portfolios zu sein, ist der nächste wichtige Schritt, uns auch im Audiosegment als Marktführer zu etablieren."Stephan Schmitter, CEO RTL Radio Deutschland und Head of Audio Mediengruppe RTL Deutschland: "Ich freue mich sehr, dass die Kollegen nach dem erfolgreichen Web-Start von TOGGO Radio dieses tolle Programm für Kinder und Familien nun einer weiteren Hörerschaft deutschlandweit linear zugänglich machen können. Eines steht fest: TOGGO Radio wird aus der Welt von großen und kleinen Audio-Fans nicht mehr wegzudenken sein."Pressekontakt:RTL DISNEY Fernsehen GmbHTelefon: +49 (0) 221 / 456 51016kommunikation@superrtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6892/4657120