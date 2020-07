… am stärksten zurückgefallen. Der weltweit drittgrößte Zeitarbeitskonzern hat im Q2 stark unter der Pandemie gelitten. Der Umsatz sank währungsbereinigt um 28 % auf 3,74 Mrd. $. Regional schwächelte vor allem das Geschäft im wichtigsten Markt Frankreich, das sich fast halbierte. Es folgten Italien (- 31,9 %), Nordeuropa (- 27,5 %) und Amerika (- 21,7 %).



Unterm Strich entstand ein Verlust von 64,4 Mio. $: - 1,10 $ je Aktie gegenüber + 2,11 $ vor einem Jahr. Erneute Abschreibungen (73 Mio. $) vor allem auf Goodwill (67 Mio. $) sind zu berücksichtigen. In der Krise sank der Vertriebs- und Verwaltungsaufwand um 17,1 %.



Ein Börsenwert von 4,2 Mrd. steht u.a. gegen 2,5 Mrd. $ Eigenkapital und geschätzt 16,5 Mrd. $ Umsatz (-21 %), nachdem die Erlöse von 2015 bis 2019 insgesamt 7,8 % ausgebaut wurden.



Bei Gewinn-Normalisierung in späteren Jahren ist MANPOWER fair bewertet.



