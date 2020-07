Virtuelle Petewe-HV 15.7.2020. Petewe ist für mich nach wie vor die "exotischste" unter den AGs mit Sitz in Wien. Osteuropa-Malus gibt es nicht mehr, seit wir wissen, wie kreativ große mitteleuropäische AGs buchhalten. Aber die Sache mit der Übernahme durch den neuen Aktionär fand ich undurchsichtig, dann die ganze Kette von Zwischeneigentümern in vielen verschiedenen Ländern. Man fragt sich, wozu das notwendig ist. Die Optik ist halt, wie sie ist. Dazu kommen noch die Verständnisschwierigkeiten, die für mich bei der virtuellen HV noch stärker hervorgekommen sind als auf der Präsenz-HV, wo man wenigstens nachfragen konnte, auch wenn niemand wusste, was man will, denn Nachfragen kam etwas unhöflich rüber, also so, als ob ...

