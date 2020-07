Ort des Tages: Stadlauer Malzfabrik. Die Stadlauer Malzfabrik ist eine versteckte Perle an der Wiener Börse, aber sie fristet nur in einem Nebensegment ihr Dasein, trotzdem ist sie Landmark in der Donaustadt und erreicht zudem beim Spazierengehen den Geruchssinn. Stadlauer Malz erzeugt unter anderem Malz für Bierbrauereien und Teigmischungen für Bäckereien. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich: Share link (Der Input von Leya Hempel für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.07.)

Den vollständigen Artikel lesen ...