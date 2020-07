=== *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Juli mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 00:30 AU/BHP Group, Jahres-Produktionsbericht, Melbourne 03:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 1Q, Romanel-sur-Morges 06:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 2Q, Göteborg *** 06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 2Q, Zürich 06:50 CH/Givaudan SA, Ergebnis 1H, Vernier *** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 1H, Göttingen 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt 29. Kalenderwoche, Frankfurt *** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 2Q, Basel *** 08:00 CH/Handelsbilanz Juni PROGNOSE: k.A. zuvor: +2,811 Mrd CHF 08:00 SE/Vattenfall AB, Ergebnis 1H, Stockholm 10:30 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Verhandlung in den sogenannten VW-Verfahren zu Schadenersatzansprüchen von Fahrzeugkäufern gegen Volkswagen; 11:30 weiterer Verhandlungstermin, Karlsruhe *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 2-jährige Bundesschatzanweisung über 5 Mrd EUR *** 11:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 2Q, Atlanta *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 2Q, New York *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juni 22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 2Q, Dallas *** 22:30 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 2Q, Chicago 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - GR/Bundesaußenminister Maas, Treffen mit seinem griechischen Amtskollegen Dendias und Ministerpräsident Mitsotakis, Athen ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

