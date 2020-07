Der chinesische Alibaba-Ableger Ant Group plant offenbar einen doppelten Börsengang in den Metropolen Hongkong und Shanghai.Dabei strebt das Finanztechnologie-Unternehmen Insidern zufolge eine Bewertung von mehr als 200 Milliarden US-Dollar (rund 175 Milliarden Euro) an, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichtet. Damit könnte es einer der größten IPO (Erstnotiz an der Börse) der vergangenen Jahre werden, heißt es weiter.Wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...