LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Credit Suisse von 8,00 auf 8,50 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Vor dem Hintergrund der Ergebnisse von US-Investmentbanken sollten auch die europäischen die Erwartungen von Analysten deutlich übertreffen, schrieb Analyst Amit Goel in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Er erhöhte daraufhin seine Prognose für den Vorsteuergewinn der Credit Suisse in diesem Jahr um 27 Prozent./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2020 / 06:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2020 / 06:18 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012138530

