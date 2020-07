- die ordentliche Hauptversammlung findet am Montag, dem 23. November 2020 in der IGZ Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH, Steinfeldstr. 3 in 39179 Barleben um 10:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag 0,20 €/Aktie (Auszahlung 0,15 € am 12.08.2020 und 0,05 € am 26.11.2020).

