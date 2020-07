Von Liza Lin, Stu Woo und Lingling Wei

PEKING (Dow Jones)--China will offenbar an den beiden europäischen Telekomausrüstern Nokia und Ericsson Vergeltung üben, sollten die EU-Mitgliedsländer den chinesischen Wettbewerber Huawei vom Ausbau des 5G-Netzes ausschließen. Das Wirtschaftsministerium in Peking prüfe Exportkontrollen, die Nokia und Ericsson daran hindern würden, in China hergestellte Bauteile in andere Länder zu verkaufen, berichten mehrere Informanten. Aus einer Quelle hieß es, das sei der schlimmste anzunehmende Fall, wenn die EU ihrerseits Huawei strikt vom 5G-Netz ausschließe.

Vergangene Woche hatte Großbritannien angeordnet, dass die Mobilfunkanbieter in dem Land ab kommendem Jahr keine Produkte von Huawei mehr kaufen dürfen und diese ab 2027 aus der Netzinfrastruktur zu entfernen sind. In der EU sind die Regeln nicht so streng, die Chinesen müssen aber bestimmten Sicherheitsregeln genügen. In Deutschland steht eine Entscheidung in der Sache nicht vor September an.

Am Montag war keine Stellungnahme im chinesischen Wirtschaftsministerium zu den Informationen zu bekommen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/smh

(END) Dow Jones Newswires

July 20, 2020 09:38 ET (13:38 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.