(shareribs.com) Seoul 20.07.2020 - Südkorea hat die Corona-Pandemie vergleichsweise gut überstanden. Die Regierung nutzt die Zeit dennoch, um mittels konjunkturstützender Maßnahmen den Umbau der Energieversorgung im Land zu forcieren.Die südkoreanische Regierung in Seoul hat am Donnerstag Pläne vorgelegt, laut denen in den nächsten Jahren massive Investitionen in Erneuerbare vorgenommen werden sollen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...