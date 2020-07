NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street ist es zum Wochenbeginn mit den Kursen abwärts gegangen. Der Dow Jones Industrial gab am Montag im frühen Handel um 0,54 Prozent auf 26 528 Punkte nach. Analyst Marc Chandler von der Bank RBC verwies auf einen nach wie vor starken Anstieg der mit dem Coronavirus Infizierten. Die Zunahme der Fälle "in vielen Bundesstaaten, vor allem aber in Kalifornien" sei besorgniserregend.



Auch mit Blick auf die bevorstehenden Geschäftsberichte großer Konzerne im weiteren Verlauf der Woche könnten sich Investoren zunächst bedeckt halten. Mit IBM , Intel , Microsoft und Texas Instruments stehen in den kommenden Tagen mehrere Giganten und Trendsetter aus dem Technologiesektor mit ihren Quartalszahlen auf der Agenda.



Der breiter gefasste S&P 500 gab um 0,15 Prozent auf 3220 Zähler nach. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 stieg hingegen um 0,47 Prozent auf 10 695 Punkte. Er profitierte vor allem von steigenden Kursen von Biotechnologie-Unternehmen./bek/he



