… würde die Skandinavier treffen: Produkte, die Netzwerkausrüster NOKIA und ERICSSON in China herstellen, könnten künftig einer Ausfuhrbeschränkung unterliegen. So würde Peking agieren, falls Staaten der EU die entsprechenden Produkte chinesischer Hersteller (HUAWEI) nicht für den Aufbau von 5G-Netzen zulassen und dem Beispiel der USA und Großbritanniens folgen. Über diese möglichen Winkelzüge berichtete das Wall Street Journal.



Die NOKIA-Aktie hatte am 6. Juli ihr bisheriges Jahreshoch bei 4,19 € markiert, befindet sich aber weiterhin im 2015 begonnenen Abwärtstrend. Der ERICSSON-Anteilsschein hingegen ging vorige Woche steil, steht zurzeit bei 10,04 € und läuft zurück auf ein ebenfalls 2015 markiertes Hoch bei 12 €.



