BERLIN (Dow Jones)--Die SPD-Finanzpolitikerin Cansel Kiziltepe hat eine Intervention des Kanzleramtes in China zugunsten des inzwischen insolventen Finanzdienstleisters Wirecard scharf kritisiert. Das sei "hoch problematisch", sagte die stellvertretende finanzpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Mit Blick auf Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU), der Wirecard beraten hat, sagte sie: "Dass Karl-Theodor zu Guttenberg es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt, ist bekannt. Falls sich das Bundeskanzleramt von ihm überreden ließ, die problematischen Asiengeschäfte von Wirecard zu flankieren, wäre das ein Skandal."

Linke-Fraktionsvize Fabio De Masi nannte es "entweder total verrückt oder unglaubwürdig, dass sich Bundeskanzlerin Merkel wegen eines Gesprächs mit Guttenberg für ein Unternehmen wie Wirecard in China einsetzt, ohne vorher hinreichend Erkundungen einzuholen". Die kritischen Berichte der Financial Times über Wirecard seien doch leicht zu finden gewesen. Auch eine Abfrage bei den Nachrichtendiensten wäre üblich. "Das Eingeständnis der Kanzlerin offenbart, dass wir erst am Anfang der Aufklärung stehen", meinte De Masi.

Die Regierung hat Berichte bestätigt, wonach Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei einer China-Reise im Herbst 2019 gegenüber ihren Gesprächspartnern Wirecard thematisiert hatte. Der Zahlungsabwickler hatte im Juni mutmaßliche Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt. Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer hatte am Vormittag erklärt, Merkel habe bei ihrer China-Reise im Herbst 2019 neben anderen Unternehmen Wirecard angesprochen, ohne aber Kenntnis von Unregelmäßigkeiten zu haben.

July 20, 2020 10:28 ET (14:28 GMT)

