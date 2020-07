Heute können wir ihnen ein spannendes Interview der Northern Data AG (ISIN: DE000A0SMU87) präsentieren. Der CEO der Northern Data AG Aroosh Thillainathan stellte sich unseren Fragen. Herr Thillainathan, vielen Dank, dass Sie sich spontan bereit erklärt haben auch "unter Feuer" sich unseren Fragen zu stellen. Bisher gab es ja bei Northern Data eigentlich nur Erfolge zu vermelden: Der Aktienkurs stieg kräftig an, die Anlage in Texas läuft an und findet immer mehr Nutzer, hochfliegende Pläne für weitere Kapazitätserweiterungen. Und nun: Bis zum 15.06 handelte Ihre Aktie an einem Allzeithoch von gut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...