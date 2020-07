Düsseldorf (ots) - L'Oréal stellt seine neueste digitale Innovation vor: Die Web-Anwendung SKIN GENIUS macht professionelle digitale Hautanalyse und Beratung für jeden und jederzeit verfügbar. SKIN GENIUS wird von der Marke L'Oréal Paris auf den Markt gebracht. In enger Zusammenarbeit mit Dermatologen entwickelt, bestimmt das Online-Tool basierend auf künstlicher Intelligenz und einem Foto den gegenwärtigen Zustand der Haut und schlägt basierend auf deren aktuellen Bedürfnissen zugeschnittene Produkte vor.Die L'Oréal Gruppe ist weltweit Vorreiter im Bereich Beauty Tech: SKIN GENIUS ergänzt eine Reihe von innovativen digitalen Anwendungen, die in den vergangenen Jahren entwickelt wurden, darunter Makeup Genius, mySkinTrackUV oder Perso.So analysiert SKIN GENIUS die Bedürfnisse der HautSKIN GENIUS ist während jahrelanger Forschung entstanden und wird von einem High-Tech-Programm mit künstlicher Intelligenz angetrieben. Warum? Weil es lernen musste, das Hautbild mit einer Datenbank von 10.000 Fotos echter Frauen zu vergleichen, die zuvor von Hautärzten und Experten aufgenommen und analysiert wurden. Ein Foto genügt und SKIN GENIUS erkennt, wie weit der Alterungsprozess der Haut fortgeschritten ist und welche Pflege ihr fehlt. Obwohl das Tool keine Face-to-Face-Beratung beim Dermatologen ersetzen kann, erzielt es sehr präzise Ergebnisse. Tests haben gezeigt, dass die künstliche Intelligenz, die SKIN GENIUS antreibt, fünf klinische Parameter (Faltentiefe, Strahlkraft, Festigkeit, Pigmentierung und Porengröße) mit 97 Prozent Genauigkeit bestimmen kann. Auf diese Weise erkennt und analysiert SKIN GENIUS eine Vielzahl von hellen, mittleren und dunklen Hauttypen. Für möglichst unverfälschte Ergebnisse sollte die Haut ungeschminkt sein und die Umgebung ausreichend hell beleuchtet.Fast hundertprozentig genaue Ergebnisse, die privat bleibenNach Abschluss der digitalen Hautanalyse, schlägt SKIN GENIUS auf das Ergebnis individuell zugeschnittene Inhaltsstoffe, Produkte und Pflege-Routinen vor. Hierbei stehen Privatsphäre und Datenschutz im Vordergrund. Das Tool teilt die Resultate auf Wunsch mit Freunden, speichert aber kein Bild dauerhaft.SKIN GENIUS ist jetzt gratis unter www.loreal-paris.de/skin-genius (http://www.loreal-paris.de/skin-genius) abrufbar.ÜBER L'ORÉALSeit mehr als 110 Jahren steht L'Oréal im Dienst der Schönheit. Mit einem einzigartigen Portfolio von 36 internationalen, vielfältigen und sich ergänzenden Marken erzielte der Konzern im Jahr 2019 einen Umsatz von 29,87 Milliarden Euro und beschäftigt 86.000 Mitarbeiter. Als das weltweit führende Kosmetikunternehmen ist L'Oréal in allen Vertriebskanälen vertreten: im Massenmarkt, in Kauf- und Warenhäusern, Apotheken und Drogerien, Friseursalons, im Bereich Travel Retail sowie mit eigenen Geschäften im Einzelhandel. Für weitere Informationen: https://mediaroom.loreal.com/en/Pressekontakt:L'Oréal DeutschlandJochen GutzyCorporate Communications Directorjochen.gutzy@loreal.comMobil 0176 1885 1004Original-Content von: L'Oréal Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24390/4657409