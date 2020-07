Bis zum Jahresende soll das Photovoltaik-Kraftwerk auf dem Gelände eines ehemaligen Kiestagebaus fertiggestellt sein. Es ist das größte Photovoltaik-Projekt mit einem Zuschlag aus einer Ausschreibung. Es wird nun im zweiten Anlauf realisiert.Anfang Juli gab es den Spatenstich für das Photovoltaik-Projekt "Balder 1" in Zietlitz. Der Solarpark mit 75 Megawatt Gesamtleistung soll bis zum Jahresende fertiggestellt werden, wie Goldbeck Solar am Montag veröffentlichte. Es sei das bislang größte Photovoltaik-Projekt in Deutschland mit einem Zuschlag aus einer Ausschreibung. Es entsteht auf einem ehemaligen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...