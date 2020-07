FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 21. Juli: TERMINE UNTERNEHMEN: 00:30 AUS: BHP Group, Production Report 03:00 CHE: Logitech, Q1-Zahlen 06:00 SWE: Volvo Car, Q2-Zahlen 06:45 CHE: UBS, Q2-Zahlen 06:45 CHE: Givaudan, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Sartorius, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 29. Kalenderwoche 07:00 CHE: Georg Fischer, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: SGS, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Novartis, Q2-Zahlen 07:00 CHE: Givaudan, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Kuehne & Nagel, Q2-Zahlen 07:15 NLD: Randstad, Q2-Zahlen 07:30 FIN: Stora Enso, Q2-Zahlen 08:00 SWE: Vattenfall, Halbjahreszahlen 08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q2-Zahlen 11:55 USA: Coca-Cola, Q2-Zahlen 13:00 USA: Philip Morris, Q2-Zahlen 22:01 USA: Texas Instruments, Q2-Zahlen 22:30 USA: United Airlines, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Valeo, Halbjahreszahlen USA: Lockheed Martin, Q2-Zahlen USA: Snap, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 07/20 01:30 JPN: Verbraucherpreise 06/20 08:00 JPN: Kernrate Maschinenbau 06/20 (endgültig) 08:00 CHE: Handelsbilanz 06/20 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 06/20 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: CFNA-Index 06/20 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt in zwei Fällen über Ansprüche von Autokäufern im Dieselskandal, Karlsruhe EUR: Informelles Treffen der EU-Forschungsminister Es soll unter anderem um die Förderung des Grünen Wasserstoffs sowie die Stärkung der Widerstandsfähigkeit und der Vorbeugung von Krisen gehen + 0915 Statement Bundesforschungsministerin Anja Karliczek + 1600 Online-Pk mit Bundesforschungsministerin Anja Karliczek und EU-Forschungskommissarin Mariya Gabriel ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi