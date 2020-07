Mladá Boleslav (ots) - - 31 Azubis der SKODA Berufsschule bauen emotionale Spider-Version des SKODA SCALA- Sportprototyp SKODA 1100 OHC als Inspiration für das siebte Azubi Car, den SKODA SLAVIA- Name SLAVIA erinnert im Jubiläumsjahr an die Unternehmensgründung im Jahr 1895- Erste Vorläufer der traditionellen Azubi Cars entstehen schon in den 1970er-Jahren- Video (http://vimeo.com/439541179) zeigt den SLAVIA von der Entwicklung bis zur FertigstellungMit dem siebten SKODA Azubi Car verbinden 31 Auszubildende der renommierten SKODA Berufsschule Historie und Moderne: Der offene SKODA SLAVIA erinnert im Jubiläumsjahr von SKODA AUTO mit seinem Namen an die ersten Fahrräder, die Václav Laurin und Václav Klement nach der Unternehmensgründung im Jahr 1895 produziert haben. Die Spider-Variante des SKODA SCALA kombiniert die klaren und emotionalen Linien des modernen Kompaktmodells mit der Anfangszeit des Automobils, in der die Fahrzeuge auch meistens offen waren. Von der ersten Zeichnung bis zum Aufbau des Einzelstücks haben die Azubis mit Unterstützung ihrer Ausbilder und SKODA Experten aus den Bereichen Design, Produktion und Technische Entwicklung alle Arbeitsschritte selbst ausgeführt. Das inzwischen siebte SKODA Azubi Car seit 2014 belegt erneut die hohe Qualität der Ausbildung an der SKODA Berufsschule in Mladá Boleslav.Der Pressemappentext zum neuen Azubi Car SKODA SLAVIA steht in dieser Meldung zum Download bereit. Die gesamte Mappe inklusive Bildmaterial steht auch auf dem SKODA Online-Medienportal unter www.skoda-media.de (http://www.skoda-media.de/pmappen/0/) zur Verfügung. Ein Video, das den SLAVIA von der Entwicklung bis zur Fertigstellung präsentiert, gibt es hier (http://vimeo.com/439541179).Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/4657449