Hamburg (ots) - Das IT-Sicherheitsunternehmen, das seit 1998 zur sicheren Nutzung von Datennetzen und dem Internet beiträgt, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen ein sicheres Netzwerk der Enterprise-Klasse, das speziell für die sichere Bereitstellung von Cloud Services in Europa entwickelt wurde, aktiviert hat.Als deutscher Technologiehersteller stellt die PAN AMP AG damit ein vielfältiges und individualisierbares Portfolio an sicheren Cloud Technologien und Lösungen mit künstlicher Intelligenz zur Verfügung. Alle Next Generation Cloud Services sind ohne zusätzliche Hardware und ohne die Installation von zusätzlicher Software nutzbar. Die schlüsselfertigen und sicheren cloudbasierten Services sind zur Nutzung von internetfähigen PC, Server, Tablet und Smartphone in nur wenigen Schritten einsatzbereit. Die DSGVO konformen Next Generation Cloud Services werden über Rechenzentren in Deutschland geleistet. Da der Firmensitz der PAN AMP AG in Deutschland ist, unterliegt PAN AMP weder dem Patriot Act noch dem US-Cloud-Act.Die neuen Next Generation Cloud Services können, ab August 2020, ohne Kompromisse in der informationellen Selbstbestimmung oder der Datensicherheit, genutzt werden.Pressekontakt:PAN AMP AGHamburger Straße 1122083 HamburgInternet: panamp.deTelefon: +49 [0]40 553002-0Original-Content von: PAN AMP AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31605/4657456