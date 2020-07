ZÜRICH (Dow Jones)--Die Schweizer Aktienbörse hat am Montag mit Gewinnen geschlossen. Viele Anleger setzen darauf, dass das zweite Geschäftsquartal nicht so miserabel ausfällt wie vielfach erwartet. Einige Quartalsberichte aus Europa und den USA haben in dieser Hinsicht bereits Mut gemacht. Nun hat auch EZB-Vizepräsident Luis de Guindos die Meinung vertreten, dass der Wirtschaftseinbruch im zweiten Quartal nicht so stark ausfallen dürfte wie angenommen. Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 10.471 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und drei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 34,99 (zuvor: 37,7) Millionen Aktien.

Die mancherorts gestiegene Zuversicht für das zweite Quartal fand in den Zahlen von Julius Bär nur bedingt Nahrung. Zwar sind laut Citigroup die Nettozuflüsse im ersten Halbjahr etwas höher ausgefallen als im Vorjahreszeitraum. Im Vergleich mit der Vergangenheit müsse dies jedoch als verhalten angesehen werden. Der Markt dürfte seine Schätzungen aufgrund des geringeren Nettozinseinkommens nach unten korrigieren. Gestiegen seien bei Julius Bär zudem die Kosten. Die Aktie verlor 3 Prozent.

Daneben ging es im Bankensektor auch mit UBS abwärts, und zwar um 0,8 Prozent. Die Großbank wird am Dienstag Zahlen vorlegen. Experten erwarten im Schnitt einen Rückgang des Nettogewinns um rund 30 Prozent.

Die Novartis-Aktie zeigte sich in einem nervösen Geschäft wechselhaft und schloss 0,4 Prozent im Plus, nachdem sie bereits deutlich höher und tiefer gehandelt worden war. Der Pharmakonzern wird am Dienstag seinen Quartalsbericht vorlegen. Die Analysten von Morgan Stanley rechnen damit, dass Novartis nach einer starken Entwicklung der vergangenen zwölf Monate seine Ziele für 2020 bestätigen wird. Die Stimmung für das Unternehmen könnte sich mit den Zahlen ins Positive wenden. Die Aktie des Wettbewerbers Roche legte ebenfalls um 0,4 Prozent zu.

Daneben waren auch andere Werte aus dem Gesundheits-, Pharma- oder Chemiesektor gesucht. So stiegen Alcon um 2,6 Prozent, Lonza um 3 Prozent und Sika um 2 Prozent.

