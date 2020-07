Actronika stellt Skinetic vor, eine Engine zur Erstellung haptischer Effekte, die Entwicklern neue Möglichkeiten des Designs und der Entwicklung von Touch-Schnittstellen aufzeigt. Anwender können aus einer umfangreichen Liste dynamischer haptischer Effekte wählen, um faszinierende taktile Erfahrungen in jede Standard-Game-Engine zu integrieren. Die eigenständige Desktopanwendung gibt Anfängern wie Profis im Bereich der haptischen Effekte ein einfaches und effektives Tool an die Hand.

Actronika has developed a platform providing game developers with a new way of designing and creating touch interfaces. (Photo: Actronika)