HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Automobilzulieferer Schaeffler hat einen Nachfolger für seinen scheidenden Finanzvorstand Dietmar Heinrich gefunden. Der ehemalige Siemens -Manager Klaus Patzak übernimmt den Posten zum 1. August, wie das Unternehmen am Montag in Herzogenaurach mitteilte. Heinrich hatte bereits Ende vergangenen Jahres seinen Abschied angekündigt - er wechselt zum Maschinen- und Anlagenbauer Dürr . Über Patzak als neuer Schaeffler-Finanzchef war bereits spekuliert worden.



Patzak war lange Jahre bei Siemens und unter anderem für den Börsengang der Lichttochter Osram mitverantwortlich, deren Finanzvorstand er wurde. Später wechselte er in dieser Funktion zum Baudienstleister Bilfinger und kehrte schließlich zu Siemens zurück, verließ den Konzern jedoch im März wieder./nas/he

