Halle (ots) - Trump ist offenbar bereit, über Leichen zu gehen. Tausende Amerikaner sind dem Virus erlegen. Eine nationale Katastrophe - über die der Präsident kein Wort verlieren will, damit sie ja nicht mit seinem Namen verknüpft wird. Mit Lügen und Zynismus mauert sich Trump in einer fiktiven Welt ein - weit weg vom Leid, der Ungewissheit und den Härten, für die sich republikanische Gouverneure und Bürgermeister in Georgia, Texas, Florida oder Arizona verantworten müssen.

Endlich treten einige von ihnen entgegen der Ansagen des Präsidenten für eine Maskenpflicht und für die Befolgung wissenschaftlicher Empfehlungen zu Abstands- und Hygieneregeln ein. Endlich macht sich die Erkenntnis breit, dass schrankenlose Lockerungen, wie Trump sie propagiert, brutal sind - für Bürger und fürs Business.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/4657471

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de