Der DAX knackt 13.000 Punkte zum Auftakt der neuen Woche. Damit hat der Index am Montag seine Bestmarke seit dem coronabedingten Absturz weiter nach oben geschraubt. In Sichtweite des Tageshochs endete der Xetra-Handel mit einem Plus von 0,99 Prozent bei einem Stand von 13.046,92 Punkten. DAX knackt 13.000 Punkte am Montag Angetrieben von zuversichtlichen Anlegern übersprang der deutsche Leitindex erstmals seit Ende Februar wieder die Marke von 13.000 ...

