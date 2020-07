Auch wenn es wacklig aussah, aber der nächste Stein sitzt und so liegt unser Dax am Ende des Tages wieder eine Etage weiter oben. So langsam wird dabei sogar auch ein Trend am oberen Tagesband wieder ersichtlich. Da müsste sich der Turnaround-Tuesday schon ordentlich ins Zeug legen um daran was zu ändern Handelsmarken für DAX-Trader Guten Morgen Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung ...

