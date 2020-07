FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Ausschreitungen in Frankfurt:



"Die Stadt Frankfurt hat sich für exakt den richtigen Ansatz entschieden: Aufenthaltsverbote erteilen, nicht den ganzen Opernplatz für das Feiern sperren, sondern von dem Zeitpunkt an, zu dem der Pöbel Platz und Straße zu übernehmen versucht. ... Wer aus Heidelberg oder Darmstadt kommt, dem kann man leicht ein Aufenthaltsverbot für Frankfurt erteilen. Doch auch für die Frankfurter unter den Tätern wird erwogen, rechtliche Instrumente zu finden, damit sie sich nicht mehr auf dem Opernplatz aufhalten dürfen. Letztlich muss die Justiz darüber entscheiden, ob ein solches Verbot zulässig ist. Das ist auch richtig so. Aber wahr ist auch, dass die Justiz nicht kleinreden sollte, was in einer solchen Nacht passiert. Es gilt alle Säulen unseres Rechtsstaates zu verteidigen: die Gewaltenteilung, auch das Gewaltmonopol."/ra/DP/nas

