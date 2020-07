DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum EU-Gipfel:



"Ein bitterer Nachgeschmack bleibt - selbst wenn sich die EU-Regierungschefs am vierten Gipfeltag endlich auf einen abgespeckten Corona-Wiederaufbauplan einigen. In jedem Fall stehen die Niederlande nun als ein Land da, das nationale Interessen über europäische stellt. Damit verschieben sich die politischen Koordinaten auf dem Kontinent - auch und gerade aus deutscher Sicht. Für die Bundesregierung ist das Nachbarland im Nordwesten traditionell ein enger Verbündeter. Ob diese Partnerschaft so vertrauensvoll bleibt wie bisher, ist nun nicht mehr sicher."/ra/DP/he

