PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zur Bundesregierung beim Wirecard-Skandal:



"Die Aufarbeitung des Wirecard-Skandals steht noch ganz am Anfang. Sicher ist nur, dass der inzwischen insolvente Bezahlabwickler scheinbar in atemberaubendem Tempo gewachsen war, ohne dass irgendeine Aufsichtsbehörde wirklich dahinter kam, was es damit genau auf sich hatte. Zwar soll es seit dem Frühjahr 2019 verschärfte Prüfungen wegen des Verdachts von Marktmanipulationen gegeben haben, worüber auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz im Bilde war. Aber im Herbst des gleichen Jahres hatte sich Kanzlerin Angela Merkel bei einer China-Reise noch persönlich für Wirecard verwendet, wie ihre Sprecherin gestern erneut einräumen musste. Spätestens an diesem Punkt wird klar, dass sich der Wirecard-Skandal politisch nicht auf einen Bundesminister mit SPD-Parteibuch reduzieren lässt. Involviert war die gesamte Bundesregierung. Deshalb sollte sich kein Koalitionspartner Geländegewinne im Bundestagswahlkampf versprechen, wenn es zur Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses kommt."/ra/DP/nas

