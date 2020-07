Minus 21% - kräftiger Einbruch bei Nikola, halbiert vom Top mittlerweile. Muss man sie haben? Das haben wir im Webinar am Abend erläutert. Dazu -spätes Urteil am Abend in den USA. Betrifft Bayer. Im Turbo-Dienst geben wir die Richtung vor. Unser Trade im Turbo-Dienst war am Montag: Rein bei 12.820, raus bei 13.100 um kurz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...