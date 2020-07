Northern Data AG: Erfolgreiche Entwicklungspartnerschaft mit Gigabyte TechnologyDGAP-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Kooperation Northern Data AG: Erfolgreiche Entwicklungspartnerschaft mit Gigabyte Technology21.07.2020 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.PRESSEINFORMATIONNorthern Data AG: Erfolgreiche Entwicklungspartnerschaft mit Gigabyte Technology- Gigabyte produziert Server für Distributed Computing für Northern Data AG- Exklusive Verwendung für kundenspezifische HPC-Lösungen von Northern Data- Einsatz in den HPC-Bereichen Künstliche Intelligenz und RenderingFrankfurt am Main - 21. Juli 2020 - Die Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87), einer der weltweit größten Anbieter von High-Performance-Computing (HPC)-Lösungen, hat in Zusammenarbeit mit dem führenden taiwanesischen Computer-Hardware-Hersteller Gigabyte Technology (Taiwan Stock Exchange: 2376, ISIN: TW0002376001) eigene HPC-Dienstleistungen entwickelt und zur Einsatzreife gebracht.Die Partnerschaft von Northern Data mit Gigabyte bezieht sich auf die Produktion, Lieferung sowie Kombination von Komponenten. Northern Data prüft dabei spezifische Prozessoren (GPUs, CPUs etc.) und wählt sie bezogen auf die jeweilige Anwendung aus. Gigabyte kombiniert diese mit einer darauf abgestimmten eigenen Serverarchitektur. Auf diese Weise passt Gigabyte die von Northern Data entwickelten GPU-Cluster an die technischen Bedürfnisse von Northern Data an. Ein GPU-Cluster ist ein Rechnerverbund, bei dem jede Node (Verarbeitungseinheit) mit mehreren Graphic Processing Units (GPU) ausgestattet ist. Die dabei verwendeten High-Density-GPU-Cluster werden speziell für Anwendungen des High Performance Computings (HPC) entwickelt.Die auf dieser Basis entstehende Serverarchitektur ist wiederum die Grundlage für sogenanntes Distributed Computing. Das bedeutet, dass damit eine Software über mehrere Computersysteme hinweg miteinander geteilt werden kann, um so ihre Effizienz und Performance zu erhöhen. Northern Data hat die Möglichkeit, mit den neuen, maßgeschneiderten High-Density-GPU-Clustern sehr speziell auf spezifische Kundenwünsche einzugehen und die für die jeweilige HPC-Anwendung erforderliche Rechenleistung so effizient wie möglich bereitzustellen. Dieser Service kommt dann in den Rechenzentren von Northern Data bei spezifischen Kundenlösungen zum Einsatz.Durch den Einsatz von grafikprozessorgestützter, paralleler Verarbeitung von Daten können mit HPC hochkomplexe rechenintensive Anwendungsprogramme insbesondere im Bereich Künstlicher Intelligenz und Rendering effizient, zuverlässig und schnell ausgeführt werden.Die Kombination der Kompetenzen von Gigabyte in der Herstellung der HPC-Hardware und die Erfahrung von Northern Data, diese in Large-Scale-Facilities mit einer selbstentwickelten KI-Software zu managen und orchestrieren sowie einem eigenen Wärmemanagement zeit- und kosteneffizient zu betreiben, eröffnet den Kunden von Northern Data auch neue Möglichkeiten im Bereich Skalierung. Northern Data hebt sich dabei durch die Zusammenstellung der Hard- und Software, die Art, wie sie zur Verfügung gestellt wird ,und vor allem durch die günstigen Konditionen für die Kunden von anderen Anbietern ab."Die Nachfrage nach HPC boomt, die Bereiche Rendering und KI sind enorme Wachstumsmärkte. Daher freuen wir uns, mit Gigabyte Technologies einen der führenden Ausrüster im jungen HPC-Sektor als Entwicklungspartner gewonnen zu haben und nun diese Geschäftsbeziehung auch bekannt zu geben", erklärt Aroosh Thillainathan, CEO der Northern Data AG, und sagt weiter: "Wir haben bereits in unterschiedlichen GPU-basierten HPC-Projekten zusammengearbeitet, da die Server von Gigabyte aus unserer Sicht zur besten Hardware der Welt zählen. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass ein Hersteller mit dieser Kompetenz unseren R&D-Prozess begleitet. Gigabyte ist der strategische Partner, um unser Konzept von Distributed Computing für viele HPC-Anwendungen bereitzustellen."Northern-Data-CFO Mathis Schultz fügt hinzu: "Bislang sind unsere Kunden primär im Bitcoin-Mining-Sektor angesiedelt gewesen, dem ersten, großen Anwendungsbereich von HPC. Allerdings steigt die Nachfrage nach HPC-Lösungen rasant und kontinuierlich weiter an, teilweise sogar beschleunigt durch die Folgen der Coronakrise. Die Partnerschaft mit Gigabyte Technologies ermöglicht es, die Stellung als Marktführer für Bitcoin-Mining-Kunden in andere Bereiche auszuweiten."Und Thomas Yen, Europachef von Gigabyte Technologies, erklärt: "Wir freuen uns, nun auch offiziell die Zusammenarbeit mit Northern Data bekannt zu geben. In den aktuell gemeinsam designten GPU-Clustern sehen wir großes Potenzial. Es ist auch für uns ein Gewinn, mit Northern Data als strategischem Partner und High-Potential-Kunden im Bereich HPC eng zusammenzuarbeiten."Über Northern Data: Die Northern Data AG entwickelt und baut globale Infrastrukturlösungen im Bereich High-Performance Computing (HPC). Das Unternehmen bietet Lösungen in Bereichen wie Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz, Big Data Analytics, Blockchain-Anwendungen, Game Streaming und anderen an. Das international tätige Unternehmen ist aus dem Zusammenschluss der deutschen Northern Bitcoin AG und der amerikanischen Whinstone US, Inc. hervorgegangen und ist heute ein anerkannter Marktführer im Bereich von HPC-Lösungen weltweit. Northern Data bietet seine HPC-Lösungen sowohl stationär in großen, hochmodernen Rechenzentren als auch in mobilen Hightech-Rechenzentren, die an jedem Standort weltweit aufgestellt werden können. Dabei kombiniert es selbstentwickelte Soft- und Hardware mit intelligenten Konzepten für eine nachhaltige Energieversorgung. In Texas betreibt Northern Data derzeit das größte HPC-Rechenzentrum in den USA und gleichzeitig die größte Anlage der Welt speziell für HPC-Anwendungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.northerndata.de.Über GIGABYTE: Gigabyte Technology Co., Ltd. ist ein in Taiwan ansässiges Unternehmen, das sich hauptsächlich mit der Herstellung, Verarbeitung und dem Verkauf von Produkten der Informationstechnologie (IT) beschäftigt. Das Unternehmen bietet Computer-Motherboards, dreidimensionale (3D) Display-Grafikkarten, Laptops, Tablets, Personal Computer (PCs), Server, Smartphones, Breitband-Netzwerkgeräte und drahtlose Kommunikationsdienste, Computer-Peripheriegeräte und Netzwerk-Speicherprodukte an. Es vertreibt seine Produkte hauptsächlich innerhalb Taiwans sowie im übrigen Asien, Europa und Amerika.Pressekontakt: Northern Data AG Dr. Hans Joachim Dürr Head of Corporate Communications Thurn-und-Taxis-Platz 6 60313 Frankfurt E-Mail: h.duerr@northerndata.de Telefon: +49 69 348 752 89Investor Relations: Sven Pauly E-Mail: ir@northerndata.de Telefon: +49 89 125 09 03 30Disclaimer: Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Northern Data AG und auch keinen Wertpapierprospekt der Northern Data AG dar. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind nicht als Grundlage für finanzielle, rechtliche, steuerliche oder andere geschäftliche Entscheidungen gedacht. Investitions- oder andere Entscheidungen dürfen nicht allein aufgrund dieser Pressemitteilung getroffen werden. Wie in allen Geschäfts- und Investitionsfragen, konsultieren Sie bitte qualifizierte Fachberatung.21.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Northern Data AG Thurn-und-Taxis-Platz 6 60313 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 34 87 52 25 E-Mail: info@northerndata.de Internet: www.northerndata.de ISIN: DE000A0SMU87 WKN: A0SMU8 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Tradegate Exchange EQS News ID: 1097883Ende der Mitteilung DGAP News-Service1097883 21.07.2020