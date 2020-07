Alle Tech-Aktionäre der Welt wurden gestern in wengien Stunden um rund eine halbe Dollar Billion reicher. 10 % für Tesla, 8 % für Alphabet, jeweils 4 % für Apple und Microsoft... Und so ging es weiter. Ab morgen steigen alle in die Berichts-Runde. Was dann?



