FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 21.07.2020 EX DIVIDENDE GEHANDELT. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR JEDOCH LEIDER NICHT ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL BE 21.07.2020. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
XFRA DE000DXA0PY4 Lb.Hessen-Thueringen GZ FLR-Oeff.Pfdbr. E.1422 v. 05(25)
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL BE 21.07.2020. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
XFRA DE000DXA0PY4 Lb.Hessen-Thueringen GZ FLR-Oeff.Pfdbr. E.1422 v. 05(25)
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