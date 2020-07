Die Erwartungen des Marktes wurden allerdings klar übertroffen. Für die weitere Zukunft gibt sich die Grossbank wie üblich eher zurückhaltend.Zürich - Die UBS hat im zweiten Quartal 2020 in einem von der Corona-Pandemie geprägten Umfeld weniger verdient als im Vorjahr. Die Erwartungen des Marktes wurden allerdings klar übertroffen. Für die weitere Zukunft gibt sich die Grossbank wie üblich eher zurückhaltend. Unter dem Strich blieben der UBS in der Periode von April bis Juni 1,23 Milliarden US-Dollar, was einem Minus von 11 Prozent im...

Den vollständigen Artikel lesen ...