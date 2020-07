DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Nach vier Tagen und vier Nächten haben sich die EU-Staats- und -Regierungschefs auf den Corona-Hilfsfonds und den nächsten siebenjährigen Finanzrahmen der Union geeinigt. "Deal!", schrieb EU-Ratspräsident Charles Michel am frühen Dienstagmorgen via Twitter. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach von einem "historischen Tag für Europa". Der Aufbauplan gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise ist insgesamt 750 Milliarden Euro schwer. Der Anteil der Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen, wurde auf Druck einer Gruppe von Ländern um die Niederlande und Österreich von 500 auf 390 Milliarden Euro gesenkt. Weitere 360 Milliarden Euro stehen als Kredite zur Verfügung. Einig wurden sich die Staats- und Regierungschefs auch in der hoch umstrittenen Frage, ob EU-Gelder künftig bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit gekürzt werden können. Dazu ist ein Beschluss im Rat der Mitgliedstaaten mit sogenannter qualifizierter Mehrheit nötig. Verabschiedet wurde auch der nächste EU-Finanzrahmen für die Zeit von 2021 bis 2027, aus dem etwa Programme für Bauern, Regionen, Unternehmen oder Forscher finanziert werden. Er hat ein Volumen von 1.074,3 Milliarden Euro.

Michel und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zeigten sich höchst zufrieden mit der Einigung auf das 1,8 Billionen-Paket. "Das ist die richtige Einigung für Europa zur richtigen Zeit", sagte Michel. Von der Leyen sprach von einer historisch schnellen Entscheidung für den von ihr vorgeschlagenen Hilfsfonds zur Bewältigung die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

00:30 AU/BHP Group, Jahres-Produktionsbericht, Melbourne

03:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 1Q, Romanel-sur-Morges

06:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 2Q, Göteborg

06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 2Q, Zürich

06:50 CH/Givaudan SA, Ergebnis 1H, Vernier

07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 1H, Göttingen

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt 29. Kalenderwoche, Frankfurt

07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 2Q, Basel

08:00 SE/Vattenfall AB, Ergebnis 1H, Stockholm

11:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 2Q, Atlanta

13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 2Q, New York

14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juni

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 2Q, Dallas

22:30 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 2Q, Chicago

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Continental AG, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

08:00 CH/Handelsbilanz Juni PROGNOSE: k.A. zuvor: +2,811 Mrd CHF 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 GB/Auktion von 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2026 im Volumen von 3 Mrd GBP 11:30 DE/Auktion von 0,00-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2022 im Volumen von 5 Mrd EUR 12:30 GB/Auktion von 0,625-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2050 im Volumen von 2,25 Mrd GBP

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.134,00 0,46 S&P-500-Indikation 3.262,25 0,28 Nasdaq-100-Indikation 11.020,00 0,58 Nikkei-225 22.907,10 0,83 Schanghai-Composite 3.315,25 0,03 +/- Ticks Bund -Future 176,23 -4 INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 13.046,92 0,99 DAX-Future 13.074,00 0,91 XDAX 13.087,41 0,91 MDAX 27.118,42 0,67 TecDAX 3.152,30 1,73 EuroStoxx50 3.388,34 0,68 Stoxx50 3.093,29 0,38 Dow-Jones 26.680,87 0,03 S&P-500-Index 3.251,84 0,84 Nasdaq-Comp. 10.767,09 2,51 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,27 +9

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden im Plus erwartet. Positiv wirkt, dass sich die EU-Staats- und -Regierungschefs doch noch auf den Corona-Hilfsfonds und den nächsten siebenjährigen Finanzrahmen der Union geeinigt haben. Trotz der Einigung dürften weiter vor allem Nachrichten über die Entwicklung der Corona-Pandemie das Geschehen an der Börse prägen. Während die Zahl der Infektionen weltweit weiter steigt, mehren sich Nachrichten über Erfolge bei der Impfstoffforschung, die zuversichtlich stimmten.

Rückblick: Freundlich - Leicht stützend wirkten nach Angaben aus dem Handel Aussagen von EZB-Vizepräsident Guindos, dass der Wirtschaftseinbruch im zweiten Quartal nicht so stark ausfallen dürfte wie angenommen. Hauptthema war aber der weiter laufende EU-Gipfel über das Corona-Hilfspaket und hier wurde eher eine Einigung gespielt, von der vor allem die Südländer profitieren dürften. Die Renditen italienischer Anleihen sanken etwas, der Euro zog etwas an. Im Blick standen mit der Coronapandemie weiterhin Unternehmen, die an Impfstoffen forschen. Astrazeneca gewannen 1,4 Prozent, nachdem positive Studienergebnisse zu einem Impfstoffkandidaten vorgelegt worden waren. GlaxoSmithkline gaben um 0,7 Prozent nach. Das Unternehmen hat sich für 130 Millionen Pfund mit 10 Prozent am deutschen Impfstoffforscher Curevac beteiligt. Biontech stiegen um weitere gut 4 Prozent. Das Mainzer Unternehmen und der US-Pharmakonzern Pfizer machen weiter Fortschritte bei der Entwicklung ihres Impfstoffes und haben eine Impfstofflieferung mit Großbritannien vereinbart. Ubi legten um 14 Prozent zu, nachdem Intesa Sanpaolo das Übernahmeangebot aufgestockt hatte. Intesa gewannen 1,2 Prozent. Philips verdiente im zweiten Quartal zwar coronabedingt weniger, aber immer noch doppelt so viel wie vom Markt erwartet. Der Kurs stieg um 5,3 Prozent. Julius Bär fielen nach der Zahlenvorlage um 3 Prozent. Vontobel befürchtet, dass es im zweiten Halbjahr Druck auf Margen und Gewinne geben wird.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Munich Re gewannen nach Vorlage von Quartalszahlen 1,3 Prozent. Der Nettogewinn fiel nach ersten Eckdaten mit 600 Millionen Euro deutlich über dem vom Unternehmen genannten Marktkonsens von 405 Millionen aus. Die Aktie wäre vermutlich stärker gestiegen, hätte der Rückversicherer nicht zugleich bekannt gegeben, auf das Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 1 Milliarde Euro weiter verzichten zu wollen. Für Wirecard ging es 21,6 Prozent nach unten - die Aktie ist nur noch für Spekulanten interessant. Siemens Healthineers gewannen 2,8 Prozent im Gefolge guter Zahlen von Philips. Nach einer Kaufempfehlung von Liberum mit einem Kursziel von 14 Euro gewannen Aixtron 12,8 Prozent auf 12,38 Euro.

XETRA-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen Geschäft bei Lang & Schwarz reagierten Continental und Stabilus kaum auf vorab bekanntgegebene Quartalszahlen. Continental legten leicht zu auf 88,32 Euro, während Stabilus minimal abgaben auf 45,35 Euro.

USA / WALL STREET

Fester - Indizes und Branchen wiesen bei einem positiven Grundton große Differenzen auf. Während der Dow nur minimal zulegen konnte, waren die Nasdaq-Indizes in ausgesprochener Rally-Laune. Gefragt gewesen seien die "Corona-Sieger" aus dem Technologie- und dem Pharmasektor, weniger dagegen Transport-, Lebensmittel- und Energieaktien, hieß es. Im Blick standen Unternehmen, die an Impfstoffen gegen Covid-19 forschen. Ein überzeugendes Quartalsergebnis verhalf Halliburton zu einem Plus von 3 Prozent. Die Amazon-Aktie schnellte um 7,9 Prozent nach oben auf 3.197 Dollar. Goldman Sachs hatte das Kursziel auf 3.800 von 3.000 Dollar angehoben. Tesla verteuerten sich um 9,5 Prozent. Die Experten von Wedbush trauen dem Elektroauto-Hersteller einen Quartalsgewinn zu, wenn er am Mittwoch Zahlen vorlegt.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1433 -0,10% 1,1444 1,1443 +1,9% EUR/JPY 122,69 -0,04% 122,73 122,70 +0,6% EUR/CHF 1,0739 -0,12% 1,0751 1,0746 -1,1% EUR/GBP 0,9029 -0,14% 0,9041 0,9053 +6,7% USD/JPY 107,31 +0,06% 107,25 107,22 -1,3% GBP/USD 1,2662 +0,06% 1,2655 1,2640 -4,5% USD/CNH 6,9932 +0,06% 6,9888 6,9902 +0,4% Bitcoin BTC/USD 9.180,26 0,123 9.169,01 9.167,26 +27,3%

Der Euro markierte die höchsten Stände seit Mitte März, als die Coronakrise auf die Märkte hereinbrach. ER profitierte von der Zuversicht auf eine doch noch zu findende Einigung auf dem EU-Gipfel über das Corona-Hilfspaket und den EU-Haushalt für die kommenden Jahre. Zuletzt lag der Euro im US-Handel bei etwa 1,1445 Dollar. Im Tageshoch waren es 1,1468 Dollar. Nach dem in der Nacht tatsächlich auf dem Gipfel verabschiedeten Finanzpaket kommt er im asiatisch dominierten Handel am Dienstag etwas deutlicher zurück auf 1,1436, nachdem er zuvor nochmals die Vortageshochs angesteuert hatte.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,84 40,81 +0,1% 0,03 -30,0% Brent/ICE 43,40 43,28 +0,3% 0,12 -30,6%

July 21, 2020 01:35 ET (05:35 GMT)

Die Ölpreise tendierten wenig verändert, nachdem sie frühe Tagesverluste wieder aufgeholt hatten. Zunächst lastete die Befürchtung einer geringeren Nachfrage als Folge der Coronapandemie und des dadurch ausgelösten Einbruchs der Wirtschaft. Doch die Anleger blickten auf die voraussichtlich gesunkenen US-Lagerbestände, zu denen am Dienstag und Mittwoch Zahlen vorgelegt werden. Auch der sich erholende Aktienmarkt und der schwächelnde Dollar stützten die Preise. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI stieg um 0,3 Prozent auf 40,71 Dollar. Brent gewann 0,2 Prozent auf 43,21 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.818,47 1.816,83 +0,1% +1,65 +19,8% Silber (Spot) 20,26 19,88 +2,0% +0,39 +13,5% Platin (Spot) 844,15 850,50 -0,7% -6,35 -12,5% Kupfer-Future 2,92 2,91 +0,5% +0,01 +3,6%

Der Goldpreis stieg um 0,4 Prozent auf 1.818 Dollar je Feinunze. Er profitierte vom schwächeren Dollar und von Inflationssorgen. Analyst Carsten Fritsch von der Commerzbank verwies auf die Schuldenberge, die viele Staaten zur Bekämpfung der Coronakrise aufhäuften. Viele Anleger griffen aus Angst vor einer Geldentwertung zu Gold.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR

DEUTSCHLAND - STEUEREINNAHMEN

Die deutschen Steuereinnahmen sind angesichts der Corona-Pandemie erneut stark gesunken, allerdings etwas weniger deutlich als im Vormonat. Im Juni nahmen sie ohne reine Gemeindesteuern gegenüber dem Vorjahresmonat um 19,0 Prozent ab. Im Mai waren sie infolge der Corona-Krise um 19,9 Prozent und im April um 25,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gesunken.

BAYER

ist in einem Berufungsverfahren wegen des Unkrautvernichtungsmittels Roundup vor einem kalifornischen Gericht zwar unterlegen, allerdings reduzierte das Gericht die Höhe des zugesprochenen Schadenersatzes auf 20,4 Millionen Dollar deutlich. Anfänglich waren dem Kläger 289,2 Millionen Dollar zugesprochen worden, später sogar ein Schadensersatz von 2 Milliarden Dollar. Erst kürzlich hatte Bayer zugesagt, bis zu 10,9 Milliarden US-Dollar zu zahlen, um Zehntausende von Roundup-Klagen beizulegen. Das Unternehmen sagte damals, dass es in den drei Fällen, die vor Gericht gekommen seien, noch Berufung einlege.

CONTNENTAL

ist im zweiten Quartal zwar tief in die roten Zahlen gerutscht, hat dabei nach eigenen Angaben aber besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Der Konzernumsatz fiel um knapp 40 Prozent auf 6,620 Milliarden Euro, die bereinigte EBIT-Marge lag bei minus 9,6 Prozent, nachd plus 6,7 Prozent im Vorjahr. Der freie Cashflow vor Akquisitionen und Carve-Out-Effekten belief sich auf minus 1,782 Milliarden (minus 29 Millionen) Euro. Obwohl sich die Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal deutlich verbessert habe, hält der Konzern das wirtschaftliche Umfeld wegen der andauernden Pandemie weiter für sehr unsicher und verzichtet deshalb auf einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2020.

SARTORIUS

Nachfolgend ein Vergleich der Zweitquartalszahlen mit den Vorjahreszahlen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET 2. QUARTAL* 2Q20 ggVj 2Q19 Umsatz 547 +19% 459 EBITDA bereinigt 156 +26% 124 Erg nach Steuern/Dritten bereinigt 67 +27% 53 Erg nach Steuern/Dritten 35 -21% 45 Ergebnis je Vorzugsaktie bereinigt** 0,98 +27% 0,77 Ergebnis je Vorzugsaktie 0,52 -20% 0,65 * vorab-Zahlen zu Umsatz und zur operativen EBITDA-Marge bereits am 15.7. berichtet **nach Anteilen Dritter

SCHAEFFLER

hat Klaus Patzak per 1. August 2020 zum Mitglied des Vorstands bestellt für den Finanzbereich und IT. Der bisherige CFO Dietmar Heinrich verlässt Schaeffler vereinbarungsgemäß.

SCHAEFFLER

Die Ratingagentur Standard & Poor's hat die Bonität auf 'BB+' von 'BBB-' heruntergestuft. Das Geschäft leide unter der schwachen Nachfrage, die erst 2022 oder 2023 das Niveau von 2019 wieder erreichen werde, so die Begründung.

STABILUS

hat vorab Geschäftszahlen zum dritten Quartal veröffentlicht, die stark von der Covid-19-Pandemie belastet sind. Der Konzernumsatz fiel gegenüber dem Vorjahresquartal um rund 39 Prozent auf 147,0 Millionen Euro. Das Konzernergebnis war mit 16,4 Millionen Euro negativ nach einem Plus von 19,3 Millionen Euro im Vorjahr.

LOTTO24

hat die Jahresprognose nach einem guten ersten Halbjahr angehoben. Im ersten Halbjahr 2020 erzielte Lotto24 eine Verdoppelung des Transaktionsvolumens auf 313,8 Millionen Euro. Der Umsatz lag mit vorläufigen 41,9 Millionen Euro rund 133 Prozent über dem Vorjahreswert. Die Bruttomarge stieg auf 12,4 Prozent von 11,5 Prozent.

IBM

hat zwar im zweiten Quartal einen Rückgang bei Ergebnis und Umsatz zu verkraften gehabt, doch wurden die Erwartungen übertroffen. Das Nettoergebnis fiel auf 1,36 (2,50) Milliarden Dollar. Auf bereinigter Basis lag der Gewinn bei 2,18 (3,17) Dollar je Aktie. Analysten hatten lediglich mit 2,09 Dollar gerechnet. Der Umsatz fiel auf 18,12 (19,16) Milliarden Dollar, hier war mit 17,73 Milliarden gerechnet worden. Die Aktie stieg nachbörlsich um 4,5 Prozent.

July 21, 2020 01:35 ET (05:35 GMT)

