Das börsenotierte Biotech-Unternehmen Evotec SE geht eine Partnerschaft mit dem Wiener Forschungs-Startup Quantro Therapeutics GmbH ein. Quantro verfolgt das Ziel, neuartige Wirkstoffe gegen Krebs und andere Erkrankungen zu erforschen und zu entwickeln, die Einfluss auf krankheitsverursachende Transkriptionsprogramme nehmen. Finanzielle Details der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben. Evotec wird Quantro mit Dienstleistungen für die Hit-Identifizierung für ihre proprietären Anti-Tumor-Projekte unterstützen. Zudem beteiligt sich Evotec gemeinsam mit Boehringer Ingelheim Venture Fund GmbH an Quantro's Seed-Finanzierungsrunde. Beide Unternehmen haben sich mit Minderheitsbeteiligungen in gleicher Höhe an Quantro beteiligt und werden in den Aufsichtsrat ...

