FRANKFURT (Dow Jones)--Die Passagierzahlen am Flughafen Frankfurt zeigen weiterhin Aufwärtstendenzen. Wie die Betreibergesellschaft Fraport mitteilte, nutzten in der 29. Kalenderwoche 307.560 Passagiere das Drehkreuz. Das entspricht einem Rückgang um 80,5 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum. In der vorangegangenen Kalenderwoche wurden 275.129 Passagiere am Flughafen Frankfurt abgefertigt, entsprechend einem Rückgang um 82,1 Prozent. Infolge der Coronavirus-Pandemie war der Luftverkehr zeitweise fast zum Erliegen gekommen.

Das Frachtaufkommen fiel in der Woche vom 13. bis 19. Juli mit 32.669 Tonnen um 18,9 Prozent geringer aus als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Zahl der Flugbewegungen war um 67,4 Prozent rückläufig.

July 21, 2020 02:06 ET (06:06 GMT)

