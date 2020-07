Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien/Köln (pts010/21.07.2020/08:30) - Für viele Unternehmen ist es eine große Herausforderung, mit den täglichen Meldungen zu Sicherheitslücken etc. sicherheitstechnisch auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Mit "Cyber Security Competence Center" präsentiert die TÜV TRUST IT, ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der TÜV AUSTRIA Group, eine innovative Lösung zur Unterstützung von Unternehmen. TÜV TRUST IT recherchiert für seine Kunden die wichtigsten Themen zur aktuellen Cyber-Bedrohungslage und hält im Rahmen von wöchentlichen Lageberichten und Telefonkonferenzen seine Kunden auf dem Laufenden. Kostenloses Online-Event am 30.7.2020 Am 30.7.2020, von 15 bis 16 Uhr, stellt die TÜV TRUST IT seine neue Dienstleistung im Rahmen einer kostenlosen Online-Veranstaltung vor. Überzeugen Sie sich selbst und melden sich schon jetzt an: https://it-tuv.com/leistungen/schulungen/online-veranstaltung-cyber-security-com petence-center/ Weitere Informationen erhalten Sie bei Mariana Schäfer unter Tel.: +49 (0) 221 96 97 89 61 oder mariana.schaefer@tuv-austria.com. Rückfragehinweis: Mariana Schäfer | TÜV TRUST IT GmbH Unternehmensgruppe TÜV AUSTRIA | Waltherstraße 49-51 | 51069 Köln/Deutschland | +49 (0) 221 - 969789 - 61 | mariana.schaefer@tuv-austria.com | https://www.it-tuv.com (Ende) Aussender: TÜV TRUST IT TÜV AUSTRIA Ansprechpartner: Mariana Schäfer Tel.: +49 221 969789 61 E-Mail: mariana.schaefer@tuv.at Website: www.it-tuv.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200721010

