Ein Börsencrash im Sommer wäre nichts Ungewöhnliches. Zwischen Mai und Oktober kann es am Aktienmarkt kräftig gewittern. Das sagt nicht nur eine alte Börsenweisheit ("Sell in May and go away"), sondern auch die Statistik. In den Monaten Mai und Juni kommt der DAX im Durchschnitt nicht vom Fleck. Die Monate August und September sind beim DAX sogar oft tiefrot. Für langfristig investierte Anleger ist der Sommer also eine große Herausforderung. Jedes Jahr steht ein potenzieller Börsencrash im Raum ...

