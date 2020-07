Als global agierendes Unternehmen steht SEW-Eurodrive für den freien Austausch von Ideen, Menschen und Waren über Ländergrenzen hinweg. Das Bruchsaler Unternehmen stellte jetzt einen "Reisepass" für den weltweiten Einsatz seiner Motoren aus. Durch Kombinationen von Bauvorschriften dürfen Motoren von SEW-Eurodrive weltweit in verschiedenen Ländern und Regionen eingesetzt werden, in denen unterschiedliche Vorschriften gelten. Unter Berücksichtigung dieser regionalen Vorgaben wurden die Drehstrom-Asynchronmotoren der Baureihe DR in diversen elektrischen Bauvorschriften befähigt. Die entsprechenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...