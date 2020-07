Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Eine vollständige Ausrichtung der im Rahmen des Pandemiekaufprogramms PEPP erworbenen Staatsanleihen an dem von den Staaten eingezahlte EZB-Kapital ist nach den Worten von EZB-Direktorin Isabel Schnabel keine ausgemachte Sache. Schnabel sagte der spanischen Zeitung Expansion: "Die Frage, die wir zu gegebener Zeit beantworten müssen, ist, wie und bis zu welchem Grad wir uns später dem Kapitalschlüssel annähern." Dies könne in der so genannten Reinvestitionsphase geschehen, aber darüber sei noch nicht entschieden worden.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte nach der jüngsten EZB-Ratssitzung gesagt: "Wir werden niemals zulassen, dass eine Konvergenz zum Kapitalschlüssel, die es ab einem bestimmten Punkt geben wird, die Wirksamkeit der Geldpolitik beeinträchtigt, die wir verfolgen müssen."

Die Zentralbanken des Eurosystems dürfen bei den PEPP-Käufen vom EZB-Kapitalschlüssel abweichen, der allerdings weiterhin als Orientierungsgröße gilt. Laut EZB sollen die Anleihebestände am Ende des PEPP - das bis mindestens Mitte 2021 laufen soll - den EZB-Kapitalschlüssel spiegeln.

Anfang Juni veröffentlichte Daten zeigten, dass die Zentralbanken im Rahmen des PEPP Anleihen Italiens, Portugals und Deutschlands übergewichtet hatten, französische dagegen untergewichtet. Das nächste Mal veröffentlicht die EZB solche Daten Anfang August.

