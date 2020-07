FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet. Südeuropäische Anleihen verzeichneten nach der EU-Einigung auf ein milliardenschweres Finanzpaket dagegen Gewinne. Der für den deutschen Markt richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,10 Prozent auf 176,10 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,45 Prozent.



Am frühen Dienstagmorgen hatten sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union nach langen Verhandlungen auf ein milliardenschweres Haushalts- und Finanzpaket geeinigt. Es geht um ein Corona-Konjunkturprogramm und den nächsten siebenjährigen EU-Haushalt. EU-Ratschef Charles Michel bezeichnete die Einigung als einen entscheidenden Moment für Europa. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen sprach von einem historischen Moment.



Während als sicher empfundene Wertpapiere wie Bundesanleihen etwas nachgaben, legten Staatspapiere aus Italien und Spanien zu. Die beiden Länder dürften mit am stärksten von dem EU-Konjunkturpaket, das zum Teil aus nicht rückzahlbaren Zuschüssen besteht, profitieren. Italien und Spanien wurden durch die Corona-Pandemie besonders stark getroffen./bgf/men

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de