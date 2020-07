Hannover/Berlin-Falkensee (ots) - Abtauchen in wunderbare Unterwasserwelten - das ist mit dem Pelikano Magic Ocean möglich! Pelikan launcht seinen bekanntesten Schulfüllhalter Pelikano im zauberhaften Meerjungfrauen-Look. Die schimmernde Schuppenstruktur und feinen Glitzerelemente machen den Pelikano Magic Ocean zum neuen Lieblingsprodukt in der Zielgruppe. Das besondere Schreibgerät in bewährter Pelikan Markenqualität ist ab sofort im Handel erhältlich.Der Meerjungfrauen-Trend erobert den SchulalltagDie geheimnisvollen Tiefen der Weltmeere und ihre Fabelwesen haben seit jeher eine magische Wirkung auf uns Menschen. Inspiriert vom Meerjungfrauen-Trend bringt der Pelikano Magic Ocean den Zauber des Ozeans nun auch auf den Schreibtisch! In glänzendem Türkis und frischem Rosa fasziniert der Füllhalter mit feinen Glitzerelementen. So einzigartig wie jede einzelne Meereswelle, so einzigartig sind auch die individuellen Glitzerdetails jedes Schreibgeräts. Zudem hat der Schaft eine schillernde Oberflächenstruktur, die an die Schuppenform von Meerjungfrauen erinnert. Kids im Alter von sechs bis zehn Jahren werden das neue Pelikano Familienmitglied lieben!Typisch Pelikano: Besondere Werte, die überzeugenSeit Jahrzehnten gehört der Pelikano dank seiner hochwertigen Qualität und seines praktischen Designs zur schulischen Grundausstattung. Damit gilt er als Klassiker unter den Schulfüllhaltern.Auch der Pelikano Magic Ocean zeichnet sich durch Produktmerkmale aus, die für die Pelikano Reihe charakteristisch sind: Die hochwertige Metallkappe verfügt über einen praktischen Wegrollschutz und die ergonomische Soft-Griffzone gewährleistet langes, ermüdungsfreies Schreiben. Die Feder besteht aus stabilem Edelstahl mit Iridiumkorn und sorgt für ein sauberes und präzises Schriftbild. Einen schnellen Einblick auf den aktuellen Tintenstand ermöglicht jederzeit ein großes Tintenfenster.Der Pelikano Magic Ocean punktet optisch und vereint angesagtes Design mit zuverlässiger Funktionalität. Einfach absolut verzaubernd! Und das alles: Made in Germany - Made by Pelikan.Der Pelikano Magic Ocean im HandelDer neue Schulfüller ist ab sofort verfügbar. Er wird in der Faltschachtel zum Preis von 16,99 EUR (UVP) und in der Blisterkarte für 17,99 EUR (UVP) angeboten. Für eine aufmerksamkeitsstarke Präsentation am POS bietet Pelikan passende Keildisplays an.Mehr Informationen auf pelikan.com (http://www.pelikan.com)Über PelikanKompetenz seit GenerationenMehr als 180 Jahre Erfahrung und Wissen in Schreiben und Malen - das ist Pelikan. Generationen sind mit der Marke groß geworden. Im weltweiten Premiumsegment vereint Pelikan exzellente Qualität, richtungsweisende Innovationen und edukative Konzepte mit perfekter Funktionalität und klarer Formsprache. Auch in der Entwicklung ist Pelikan Vorreiter. In Zusammenarbeit mit Lehrern und Wissenschaftlern entstehen Schulprodukte, die die motorische Entwicklung und Schreibpräzision des Kindes von Anfang an fördern. Im Segment "Hochwertiges Schreiben" bietet Pelikan darüber hinaus handgefertigte Schreibgeräte "Made in Germany".Pelikan im Internet: www.pelikan.com (http://www.pelikan.com) und https://de-de.facebook.com/pelikan.deAbdruck honorarfrei, Beleg erbeten,Bildmaterial und Produktsamples auf Anfrage.Pressekontakt:Pelikan Vertriebsgesellschaft - ein Unternehmen der Pelikan Group GmbHMarke PelikanLeitung UnternehmenskommunikationCorporate Communications & PRMira WillertFon: +49(0) 3322 26-3994Fax: +49(0) 3322 26-3408mira.willert@pelikan.comOriginal-Content von: Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/71208/4657630