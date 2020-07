Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EU-Gipfel verabschiedet 1,8 Billionen Euro schweres Finanzpaket

Nach vier Tagen und vier Nächten haben sich die EU-Staats- und -Regierungschefs auf den Corona-Hilfsfonds und den nächsten siebenjährigen Finanzrahmen der Union geeinigt. "Deal!", schrieb EU-Ratspräsident Charles Michel am frühen Dienstagmorgen im Internetdienst Twitter. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach von einem "historischen Tag für Europa". Seit Freitag hatten die Staats- und Regierungschefs über den Aufbauplan gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise verhandelt. Er ist insgesamt 750 Milliarden Euro schwer. Der Anteil der Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen, wurde auf Druck einer Gruppe von Ländern um die Niederlande und Österreich von 500 auf 390 Milliarden Euro gesenkt. Weitere 360 Milliarden Euro stehen als Kredite zur Verfügung.

Michel: Finanzpaket ist "richtige Einigung für Europa zur richtigen Zeit"

EU-Ratspräsident Charles Michel und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen haben sich mit der Einigung zum über 1,8 Billionen höchst zufrieden gezeigt. "Das ist die richtige Einigung für Europa zur richtigen Zeit", sagte Michel am frühen Dienstagmorgen. Von der Leyen sprach von einer historisch schnellen Entscheidung für den von ihr vorgeschlagenen Hilfsfonds zur Bewältigung die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Natürlich seien die Verhandlungen schwierig gewesen, sagte Michel nach vier Tage und vier Nächte langen Verhandlungen mit den 27 EU-Staats- und Regierungschefs. Aber es seien eben auch "sehr schwierige Zeiten". Das Ergebnis sei jedenfalls ein "Erfolg für alle Europäer" und ein "Zeichen der Solidarität".

Merkel: Einigung beim EU-Finanzgipfel "wichtiges Signal"

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Einigung beim EU-Finanzgipfel als "wichtiges Signal" bezeichnet. Sie sei "sehr erleichtert", dass Europa nach schwierigen Verhandlungen gezeigt habe, dass es "doch gemeinsam handeln kann", sagte die Kanzlerin am frühen Dienstagmorgen in Brüssel. Verabschiedet wurde bei dem Treffen ein 1,8 Billionen Euro schweres Finanzpaket. Es besteht aus dem Corona-Aufbaufonds gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise und dem nächsten siebenjährigen EU-Finanzrahmen.

Von der Leyen bedauert Einschnitt bei neuen Programmen in EU-Haushaltseinigung

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat Einschnitte bei einigen von ihr vorgeschlagenen neuen Haushaltsinstrumenten in der Einigung beim EU-Finanzgipfel bedauert. Für ihren Kompromiss hätten die Staats- und Regierungschefs "weitreichende Änderungen" an ihren Vorschlägen für den nächsten EU-Haushalt und den Corona-Hilfsfonds vorgenommen, sagte von der Leyen . Kürzungen bei Themen wie Gesundheit, Migration oder der Außenpolitik seien "bedauerlich".

Scholz: Heutige Entscheidung markiert Wendepunkt zu starkem Europa

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat die Einigung beim EU-Sondergipfel auf den europäischen Aufbaufonds und den mehrjährigen Finanzrahmen als "Wendepunkt" für die Europäische Union (EU) eingestuft. "Wir sehen uns einer beispiellosen Herausforderung gegenüber, und die EU besteht sie", betonte Scholz in einer auf Englisch verbreiteten Erklärung. "Wir bekämpfen diese Krise in Solidarität mit geeinten Kräften. Die heutige Entscheidung markiert einen Wendepunkt hin zu einem starken Europa, hin zu einer perfekteren Union." Er freue sich nun darauf, diesen Plan zusammen mit seinen EU-Amtskollegen in die Praxis umzusetzen.

Schnabel: Rückkehr zu EZB-Kapitalschlüssel wird diskutiert

Eine vollständige Ausrichtung der im Rahmen des Pandemiekaufprogramms PEPP erworbenen Staatsanleihen an dem von den Staaten eingezahlte EZB-Kapital ist nach den Worten von EZB-Direktorin Isabel Schnabel keine ausgemachte Sache. Schnabel sagte der spanischen Zeitung Expansion: "Die Frage, die wir zu gegebener Zeit beantworten müssen, ist, wie und bis zu welchem Grad wir uns später dem Kapitalschlüssel annähern."

EU-Gipfel beschließt neue Abgaben wie Plastik- und CO2-Steuer

Beim EU-Finanzgipfel haben sich die Staats- und Regierungschefs auf die Einführung neuer Abgaben verständigt, um langfristig die gemeinsamen Schulden für den Corona-Hilfsfonds zu tilgen. Die am frühen Dienstagmorgen verabschiedete Einigung sieht eine Abgabe der Mitgliedstaaten auf nicht recyceltes Plastik ab dem 1. Januar 2021 vor. Bis spätestens 2023 sollen eine Abgabe bei der Einfuhr von CO2-intensiven Produkten aus Drittstaaten sowie eine spezielle Steuer für Digitalunternehmen folgen.

Tagesaktuelle Fallzahlen zum Coronavirus in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Dienstag mit 202.345 angegeben - ein Plus von 522 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 203.325 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte 9.090 Todesfälle und damit vier mehr als am Vortag. Die JHU zählte 9.094 Tote. Die Zahl der Genesenen betrug laut RKI etwa 188.100.

Passagierzahlen am Flughafen Frankfurt erholen sich weiter zaghaft

Die Passagierzahlen am Flughafen Frankfurt zeigen weiterhin Aufwärtstendenzen. Wie die Betreibergesellschaft Fraport mitteilte, nutzten in der 29. Kalenderwoche 307.560 Passagiere das Drehkreuz. Das entspricht einem Rückgang um 80,5 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum. In der vorangegangenen Kalenderwoche wurden 275.129 Passagiere am Flughafen Frankfurt abgefertigt, entsprechend einem Rückgang um 82,1 Prozent.

Rekord-Exporte der deutschen Pharmaindustrie zu Beginn der Corona-Krise

Die Corona-Pandemie hat den deutschen Pharmaunternehmen starke Exportzuwächse beschert. Zu Beginn der Corona-Krise im März stiegen die Ausfuhren der Pharmaindustrie gegenüber dem Vorjahresmonat um 27,8 Prozent auf einen neuen Rekordwert von 8,2 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Von März bis Mai wuchsen die Exporte demnach wertmäßig um 14,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 22,1 Milliarden Euro. Deutschlands Exporte insgesamt dagegen brachen in diesem Zeitraum um 22,6 Prozent ein.

Muslime in Deutschland fordern mehr Schutz vor rassistischen Attacken

Muslime in Deutschland haben mehr Schutz vor rassistischen Angriffen gefordert. "Die Muslime in Deutschland fühlen sich nicht ausreichend von den deutschen Sicherheitsbehörden geschützt", sagte der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Aiman Mazyek, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Sie sind ebenso wie die meisten Bürger verunsichert durch jegliche Anschläge auf Moscheen, Synagogen oder andere Terrorakte."

NRW-Innenminister lehnt Söder als Kanzlerkandidat ab

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) hat sich vehement gegen den bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder als Kanzlerkandidaten ausgesprochen. Ihm sei "unerklärlich", wie Leute auf die Idee kommen könnten, dass Söder ein guter Kanzlerkandidat wäre, sagte Reul dem Kölner Stadt-Anzeiger.

Ägyptens Parlament ebnet Weg für Militäreinsatz in Libyen

Das ägyptische Parlament hat am Montag grünes Licht für einen möglichen Militäreinsatz in Libyen gegeben. Die Abgeordneten stimmten für die Entsendung der Armee "in Kampfeinsätze außerhalb der Grenzen des ägyptischen Staates zur Verteidigung der nationalen Sicherheit", teilte das Parlament mit. Libyen wurde nicht namentlich genannt, der Schritt erfolgte aber nach einer Drohung von Staatschef Abdel Fattah al-Sisi mit einer Intervention in dem Nachbarland.

Türkei fordert Ende der Unterstützung für libyschen General Haftar

Die Türkei hat ein "sofortiges" Ende der Unterstützung für General Chalifa Haftar im Libyen-Konflikt gefordert. "Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass jede Art von Hilfe und Unterstützung für den Putschisten Haftar sofort eingestellt wird", sagte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar am Montag. Zuvor hatte sich Akar mit den Innenministern aus Malta und der von der UNO anerkannten Einheitsregierung in Tripolis zu Gesprächen in Ankara getroffen.

+++ Konjunkturdaten +++

GROßBRITANNIEN

Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Juni +35,5 Mrd GBP (Vj: +7,2 Mrd GBP)

Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Juni PROGNOSE: +35,0 Mrd GBP

Nettomittelbedarf öffentl. Hand (PSNCR) Juni +43,1 Mrd GBP (Vj: +14,0 Mrd GBP)

JAPAN

Kernverbraucherpreise Juni unverändert (PROG: -0,1%) gg Vj

Verbraucherpreise Juni +0,1% gg Vj

Verbraucherpreise Juni +0,1% gg Vm

SCHWEIZ

Juni Handelsbilanz Überschuss 2,808 Mrd CHF

Juni Exporte 17,544 Mrd CHF

Juni Importe 14,736 Mrd CHF

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

July 21, 2020 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.