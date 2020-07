Unterföhring (ots) - "Es sind jetzt keine Stammtischparolen und emotionalen Ausbrüche nötig, sondern wir wollen helfen", erklärt Deutschlands Restaurantretter Nummer 1, Frank Rosin. "Und wir helfen auch den 240.000 Kollegen, die vielleicht Zeit und Lust haben, uns zuzuschauen und zu sagen: 'Das mache ich jetzt mal genauso!'" Frank Rosin und alle Gastronomen stehen durch die Corona-Pandemie vor ihrer größten Herausforderung. Auch Rosin traf der Lockdown mit voller Wucht. "Ich war in Schockstarre. Ich hatte auch Angst, konnte damit überhaupt nicht umgehen", sagt der Restaurantbesitzer. Umso mehr packt der Zwei-Sterne-Koch jetzt mit an und sagt der Krise den Kampf an. Gemeinsam mit Marken- und Consulting-Expertin Eva-Miriam Gerstner sowie Gastronomie-Unternehmer Thomas Hirschberger schnürt er individuelle Maßnahmenpakete, um die Lokale wieder zum Laufen und die Gastronomen zum Kochen zu bringen. Kabel Eins zeigt "Rosins Restaurants - Jetzt erst recht!" ab Donnerstag, 23. Juli 2020, um 20:15 Uhr.Der erste Fall bringt das Trio nach Boppard in Rheinland-Pfalz. Hier wollte Jung-Gastronom Özay (37) Anfang des Jahres mit der "Severus Stube" und dem "Königlichen Brauhaus" durchstarten. Doch nur kurz nach der Eröffnung wurde der voll motivierte Restaurantbetreiber von der Corona-Krise komplett ausgebremst. Seine Festangestellten müssen dennoch bezahlt werden. Doch Kurzarbeitergeld und Soforthilfen fließen noch nicht - und auf dem Konto sind nur noch 1.000 Euro ... Wird es dem Sternekoch und seinem Experten-Team gelingen, Özay zu helfen?Mit geballter Erfahrung und innovativer Kreativität - und auch mit dem gebotenen Abstand - geht es in den weiteren Fällen in den "Gasthof Satrup Krog" in Satrup (Schleswig-Holstein, am 30.07.2020), "Zum Kastanienhof" in Lobstädt (Sachsen, am 06.08.2020) und zur "Kutzeburger Mühle" in Cottbus (Brandenburg, am 13.08.2020)."Rosins Restaurants - Jetzt erst recht!": neu ab 23. Juli 2020, donnerstags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins."Rosins Restaurants - Jetzt erst recht!" wird produziert von der Redseven Entertainment GmbH, einem Tochterunternehmen der Red Arrow Studios.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PR News, Sports, Factual & FictionDagmar BrandauTel. +49 89 9507-2185Dagmar.Brandau@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingClarissa SchreinerTel. +49 89 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/4657684