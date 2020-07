Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1447 US-Dollar. In der Nacht auf Dienstag war der Euro noch auf einen viermonatigen Höchststand von 1,1469 Dollar geklettert.Zum Franken bewegte sich die Gemeinschaftswährung Euro nur geringfügig und ging zu 1,0743 nach 1,0747 Franken am Vorabend um. Der US-Dollar notierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...