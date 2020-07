Sydney und Los Angeles (ots/PRNewswire) - Clarity Pharmaceuticals, ein Radiopharmazie-Unternehmen mit Fokus auf Therapien für schwere Erkrankungen, und ImaginAb, Inc. ein Unternehmen, das sich die spezifischen Eigenschaften monoklonaler Antikörper zunutze macht, haben eine Kooperationsvereinbarung zur Entwicklung neuer zielgerichteter Theranostik-(Therapie- und Diagnostik-)Produkte für ein breites Spektrum von Krebsarten geschlossen.Clarity und ImaginAb werden ihre firmeneigenen Technologien kombinieren, um neuartige radiopharmazeutische Minibody- und Cys-Diabody-Produkte unter Verwendung von Claritys Kupfer-Chelatoren zu entwickeln und so die Vorteile der Theranostik-Paarung von Kupfer-64 oder Kupfer-67 voll auszuschöpfen.Der CEO von ImaginAb, Ian Wilson, sagte: "ImaginAb entwirft und entwickelt kleine, sehr zielgerichtete Proteine, die als Minbody und Cys-Dibodies bekannt sind und mit Radioisotopen gekoppelt werden, um wichtige molekulare Ziele mit Hilfe standardmäßiger Positronen-Emissions-Tomographie (PET) abzubilden. Wir freuen uns darauf, mit Clarity zusammenzuarbeiten, um den Nutzen der Technologien von ImaginAb zu erweitern und in den Bereich der gezielten Strahlentherapie einzusteigen."Dr. Alan Taylor, Executive Chairman von Clarity, kommentierte: "Diese Zusammenarbeit wird es uns ermöglichen, die einzigartige Expertise von ImaginAb bei der Entwicklung von Minibodies, die zur schnellen und hochspezifischen Zielerfassung von Tumoren eingesetzt werden, mit der Chelator-Technologie von Clarity zu kombinieren, wodurch wir die perfekte Paarung von Kupfer-64 für die Diagnose und Kupfer-67 für die Therapie voll ausschöpfen können."Die Teams von Clarity und ImaginAb arbeiten bereits zusammen, um die Synergien zu erkunden, die sich aus der Kombination ihrer Fachkenntnisse in den Bereichen Lead-Generierung, Herstellung, regulatorische Rahmenbedingungen und klinische Entwicklung ergeben, um neue Theranostik-Produkte, die die Zukunft der Therapie darstellen werden, schneller auf den Markt zu bringen. Gemeinsam werden die Unternehmen ihr ultimatives Ziel verfolgen, bessere Behandlungen für krebskranke Kinder und Erwachsene zu entwickeln", fügte Dr. Taylor hinzu.Informationen zu Clarity PharmaceuticalsClarity ist ein Unternehmen für personalisierte Medizin, das sich auf die Behandlung schwerer Erkrankungen spezialisiert hat. Das Unternehmen ist führend bei innovativen Radiopharmazeutika und entwickelt gezielte Therapien zur Behandlung von Krebs und anderen schweren Krankheiten bei Erwachsenen und Kindern.www.claritypharmaceuticals.com (https://www.claritypharmaceuticals.com/)Informationen zu ImaginAbImaginAb Inc. ist ein bildgebendes Unternehmen im Bereich der Immuno-Onkologie, das sich darauf konzentriert, umsetzbare Einblicke in die Patientenauswahl und den Behandlungsfortschritt bei der Krebs-Immuntherapie zu geben und so eine Präzisionsmedizin zu ermöglichen. ImaginAb entwickelt Antikörperfragmente, so genannte Minibodies, die die exquisite Spezifität von Antikörpern in voller Länge beibehalten, während sie im Körper biologisch inert bleiben. In Verbindung mit der weit verbreiteten PET-Scan-Technologie beleuchten diese neuartigen Minibodies hochwertige molekulare Ziele und liefern Ärzten ein Ganzkörperbild der Immunaktivität. ImaginAb treibt eine Pipeline von Minibodies gegen onkologische und immunologische Zielmoleküle voran, darunter die CD8-ImmunoPET, die auf CD8-Zellen abzielt. Die Produkte von ImaginAb haben das Potenzial, die Patientenversorgung zu verbessern und die Kosten im Gesundheitswesen zu senken. Das Unternehmen wird von erstklassigen Risikokapitalgesellschaften und strategischen Unternehmen unterstützt, darunter The Parker Institute for Cancer Immunotherapy , Adage Capital, The Cycad Group, Merck (MSD) Pharma, Novartis Bioventures und Jim Pallotta von der Raptor Group.Weitere Informationen über die Pipeline und Technologie von ImaginAb finden Sie unter www.imaginab.com (http://www.imaginab.com/).Pressekontakt:Clarity PharmaceuticalsDr Alan TaylorExecutive ChairmanTel.: +61 413 871 165E-Mail: ataylor@claritypharm.comImaginAbIan WilsonE-Mail: info@imaginab.comTel.: +1 310 645 1211Optimum Strategic CommunicationsMary ClarkSupriya MathurE-Mail: imaginab@optimumcomms.comTel.: +44 20 3950 9144Original-Content von: Clarity Pharmaceuticals, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134074/4657779