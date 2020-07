Die Angst vor der Rezession durch Corona verändert das Anlegerverhalten. Die Menschen verlieren die Angst vor dem Corona-Virus. Viele geraten in Panik, wenn sie an die möglichen Auswirkungen der Krise auf die Wirtschaft und den Euro denken. Die Szenarien in den Köpfen schüren die Furcht vor einer Währungskrise und verändern das Anlegeverhalten der Deutschen. Dass nun ausgerechnet Silber in den Fokus rückt, überrascht selbst Edelmetallhändler. Wir befragten den Edelmetallexperten Alexander Filkorn. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...