Auch in diesem Format finden Sie alles, was Sie für das digitale Event brauchen: Vortragsprogramm, Infos zur Fertigungslinie "Future Packaging", Produktvorstellungen, Ausstellerverzeichnis und vieles mehr. Lesen können Sie die gesamte Ausgabe jetzt als E-Paper und in der all-electronics-App. Die App gibt es für Android im Google Play Store und für iOS im Apple App Store. Viel Spaß beim digitalen Austausch wünsche ich Ihnen. Ihre Petra Gottwald Chefredakteurin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...