Mainz (ots) - SWR Online-Countdown zum 100. Geburtstag startet am Freitag, 24. Juli 2020Am 31. Oktober 2020 wäre Fritz Walter 100 Jahre alt geworden: Ein Idol, das mit seinen Werten, seiner Vielseitigkeit, seinem sozialen Engagement und vor allem mit seinem fußballerischen Können bis heute die Menschen bewegt. Am Freitag, 24. Juli 2020, startet auf SWR.de/sport ein Online-Countdown: In Videos, Audios, Fotos und kurzen Texten gibt es im Netz jeden Tag - 100 Tage lang - eine neue spannende Geschichte mit und über den gebürtigen Kaiserslauterer Fritz Walter.Spannende Gesprächspartner werden für das Web-Special interviewt, unter anderem Weltmeister Miroslav Klose, der gewissermaßen als legitimer Nachfolger Fritz Walters gilt. Interviewausschnitte mit Markus Merk als dem Gesicht des 1. FC Kaiserslautern, sowie mit Europameisterin Celia Sasic;, die als erste Frau die Fritz-Walter-Medaille erhalten hat - von Tag zu Tag wird mehr auf der Seite zu finden sein. Selbstverständlich werden für das Projekt "Fritz Walter: 100 Jahre - 100 Tage" auch Schätze aus dem SWR Archiv gehoben.Wissenswerte Details über die Fußball-LegendeMan erfährt auch bisher weniger Bekanntes: Zum Beispiel hat der Fußball Fritz Walter vor der Deportation in den russischen Gulag gerettet; in einem Gefangenenlager in Rumänien fand er seinen Bruder Ludwig wieder. Es gibt eine Rose, einen Zug und eine Schule, die nach dem Helden von Bern benannt worden sind. Wie glücklich seine Ehe mit Italia war, erzählt er selbst. Dabei war er mit seinen Heiratsplänen in der Pfalz auf große Skepsis gestoßen. Sogar Sepp Herberger hatte ihm von der Hochzeit mit der Italienerin abgeraten. Wenig bekannt auch Fritz Walter als Werbefigur in einem Fernseh-Spot für Möbel oder als Darsteller im ersten deutschen Farbfilm "Das große Spiel".Online-Projekt wird jeden Tag erweitertDer SWR Online-Countdown beginnt am 24. Juli 2020 auf SWR.de/sport mit prägenden und eher unbekannten Geschichten rund um Fritz Walter - Weltmeister von '54, Ehrenspielführer der Deutschen Nationalmannschaft und Fußball-Idol bis heute. Zunächst geht die Website mit sieben Themen an den Start - ab Tag 8 kommt dann täglich ein Neues hinzu.Online-Countdown auf SWR.de/sportab Freitag, 24. Juli 2020Weitere Sendungen rund um Fritz Walters Geburtstag im SWRRund um den 100. Geburtstag von Fritz Walter am 31. Oktober 2020 sendet der SWR in Radio und Fernsehen Spannendes um den unvergessenen Helden von Bern. Das SWR Fernsehen bringt am 31. Oktober ab 20:15 Uhr eine Dokumentation über das Leben und Wirken des bekannten Sportlers und anschließend die Höhepunkte von "100 Fritz Walter - die große Geburtstagsfeier", die am Abend im Kaiserslauterer Fritz-Walter-Stadion stattfindet. Auch die Kulturwelle SWR2 bereitet derzeit Stücke vor.Foto auf ARD-foto.deInformationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter http://swr.li/swronline-fritz-walterNewsletter "SWR vernetzt": http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletterPressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4657818