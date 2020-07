Pressemitteilung der VERIANOS Real Estate AG:

VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft - First Closing des European Opportunities Fund

- First Closing des VERIANOS European Opportunities Fund mit Kapitalzusagen von EUR 20 Mio.

- Zielvolumen (Fondseigenkapital) bis zu EUR 50 Mio.

- Erstes Investment im Rahmen einer Sale-and-Lease-Back Transaktion getätigt

Die VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft, das börsengelistete Immobilienunternehmen (ISIN: DE000A0Z2Y48) mit Fokus auf Value Investments im Europäischen Small- and Mid-Cap Immobiliensegment, gibt das erfolgreiche First Closing des VERIANOS European Opportunities Fund bekannt.

Der gemeinsam mit der Tochtergesellschaft VERIANOS ...

